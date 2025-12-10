Велина Минкова е родена през 1974 г. в София. Завършва английски език и литература с профил творческо писане в Калифорнийския университет (UCLA). Автор е на сборника с разкази „Бразилски храст“, романа „Доклад на зелената амеба за химическия молив“ , който излиза във Франция със заглавие Le Grand Leader Doit Venir Nous Voir (Actes sud, 2018), както и сборника с разкази на английски език „Red Shorts“. Живее в Париж, където превежда художествена литература.

Каква е тайната на живота с французин? Кои са най- абсурдните приключения, в които се впуска едно българо-френско семейство, и с какви проблеми се сблъсква днес? Чуйте от интервюто на Георги Митов с Велина Минкова, разположено в звуковия файл:

Когато се омъжиш за французина Арно и заживееш в родния му Париж, проблемите се създават в движение и ти костват купища нерви. На всичкото отгоре се сблъскваш с шантавата му парижка фамилия, а французинът постоянно за нещо ти се кара, защото това влиза в режима му на общуване (иначе много те обича). По време на пандемията се оказвате затворени с децата между четири стени и чашата прелива. Би си го върнала тъпкано, но не виждаш как. Решаваш да пишеш на български, за да не може Арно да прочете написаното... Семейни истории, споени от все пак любимия ти герой и от абсурдните приключения, в които той неуморно те вкарва. Премиерата на книгата на Велина Минкова "Животът с французин", публикувана от "Колибри", ще се проведе на 16 декември от 19:00 ч. в Casa Libri (ул. „Цар Асен“ № 64, София). Модератор на събитието ще бъде Симона Илиева.