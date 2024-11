За пета поредна година инициативата „Подай ръка“ обединява популярни личности, състезатели по боулинг и корпоративни отбори. bTV Radio Group и bTV Media Group отново са част от тази благотворителна кауза. На 16 и 17 ноември ще играем във всички зали от веригата MegaXtreme Bowling, а събраните средства тази година ще подкрепят фондация „Воден път“. Тя помага на деца и младежи с двигателни, ментални и сетивни затруднения да подобрят физическото си състояние и да постигат спортни успехи в турнири по адаптирано плуване.

„Водата е среда, която спомага двигателната активност, и идеята на водните занимания е децата да имат свобода и знанията и уменията, които придобиват да се пренесат в живота, който е навън. Като всички спортисти децата, които идват при нас преминават през много тежък път. Децата, които идват при нас, някои не могат да ходят и в зависимост от потенциала, детето се развива двигателно по такъв начин, че да може да участва в състезания по плуване.“ Това разказа в ефира на bTV Radio Велизар Петев, кинезитерапевт във фондация „Воден път“, който ежедневно работи с децата.

„През годините през нас са минали стотици деца с различни диагнози, има деца, които остават за съжаление само на водна рехабилитация, в зависимост от потенциала – нашата работа е да го извадим на 100%, и децата, които могат да се развият, от водна рехабилитация да преминем към адаптирано плуване, от там надграждане и умения ,свързани с плувните стилове и участие в състезания по адаптирано плуване в България и в чужбина.“, посочи още Петев.

Усилията, които полагат децата през цялото време са големи, а всяко от тях очаква състезанията с нетърпение и голямо желание.

„Всички деца са успешни, защото в нашата работа, в зависимост от състоянието на детето, усилията, които се полагат от специалистите са различни. Имам деца с ментални затруднения, които не могат да говорят, при тях работата е изключително трудна, от гледна точна на поведение, психоемоционалния статус, самите процедури и тренировки са само с показване, влизаме вътре във водата, плуваме заедно с тях, за да могат да разберат. Двигателните деца са с водна рехабилитация, от там има надграждане на плувни умения, от малък басейн се влиза в голям басейн, през цялото време сме с тях във водата, докато те се научат и нашата работа най-важната е когато ние не сме фактор вътре във водата, тоест когато сме отгоре и можем да провеждаме занимания, без да сме в пряк контакт с тях.“, разказва кинезитерапевтът.

За радостта от успеха Велизар Петев разказва:

„Най-силното е емоцията, която се вижда на състезанията в родителите. Имам различни клипове, снимки, които трябва да се видят, за да може да се разбере – емоцията на родителите е като във всяко едно семейство, когато детето постигне успех, а успехите – за да се достигне до тях, наистина се върви по много тежък път!“

На 17 ноември предстои Осми национален турнир по адаптирано плуване, в който ще участват състезателите от Фондация „Воден път“.

„Ще участват 9 отбора от България, 121 състезатели, като най-малкото детенце е на 3 години и 6 месеца, което е от нашата организация. Самостоятелно плуване, 25 метра гръб, което наистина трябва да се види, за да се разберат усилията, които са положени в нашата работа. На 3 декември сме канени на турнир в Истанбул, на 14-ти имаме покана от Северна Македония.“, посочи Петев.

Средствата от инициативата „Подай ръка“ ще помогнат за подготовката и участието в състезания.

„За да се случат тези турнири, които сме провеждали през годините, винаги сме имали хора, които са повярвали в нас. Без финансовата помощ няма как да се случат състезанията, от гледна точка на това, че когато ние правим състезания, нашите изисквания за провеждането са доста високи, подаръците и медалите са на много високо ниво, не правим компромис и финансовата част е много сериозна и много трудно постижима, ако нямаме хора, които да стоят зад нас. Състезанията в чужбина са свързани с билети, самолетни, последния път пътувахме до Чехия, с престоя в самия град, разходи ежедневни, които са свързани с екипировката. Пътувайки в чужбина, аз събирам всички отбори от България, и избираме най-добрите деца, представляваме България. Тоест аз не отивам само с моите деца, отиваме като сборен отбор на България, за да покажем най-доброто.“, обясни Велизар Петев. На въпрос какво пожелава на състезателите, той отговори:

„Да достигнат най-високия връх в плуването – Special Olympics, Параолимпийски игри“.

Всички заедно можем да подкрепим Фондация Воден път, като се включим в благотворителния турнир по боулинг от инициативата „Подай ръка“. На пистите на MegaXtreme Bowling ще излязат олимпийската легенда Мария Гроздева, един от най-успешните волейболисти Евгени Иванов, водещата на новото шоу на bTV „Островът на 100-те гривни“ Диляна Попова, виртуозният пианист и участник в „Ергенът“ – Евгени Генчев. Ще участват и Натали Трифонова и Валери Генов от bTV, и водещата на bTV Radio Надежда Василева.

Целия разговор можете да чуете на звуковия файл.