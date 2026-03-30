„Стопанска история на българите в Османската империя“ е уникален научен труд, който обединява работата на 27 автори в 26 тематични глави – утвърдени и млади учени, специалисти в икономическата история. Монографията е в два тома, и е отпечатана от Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“.

„Това издание е под редакторството на проф. Иван Русев, който успя да събере 26 автори – българи и чужденци и да подготвят този труд в рамките на 2 години. Не се подготвя такова издание лесно, нито се издава лесно, както казахте – 1200 страници, изисква корекции няколко пъти. Работата по самото издание беше близо 3 години. Досега не е правено такова издание. Имало е опити по времето на социализма да се разглежда темата, но никога в такава дълбочина. Това е енциклопедично издание, което на много българи, особено които се занимават с бизнес и икономика, би им било много интересно.“, разказа в ефира на bTV Radio Венцислав Генков, заместник-директор на издателство „Аз-буки“.

Как по време на Османската империя са съжителствали над 80 народа, сред които и българският? Как икономическото и стопанското развитие е свързано със стремежа към свободата? Какво можем да научим за историята на българския лев от тази монография и за кои известни личности разказват авторите? Чуйте на следващия звуков файл интервюто с Венцислав Генков пред водещата Надежда Василева.