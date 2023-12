Венета Цонева и Ангел Проданов-Ачо представиха в ефира на bTV Radio новата си песен „Коледно желание“.

„Идеята дойде първоначално от моя страна, от много близки мои хора, от близък човек, който каза, че вече е редно да направя коледна песен и още миналата година Ачо ми припомни, че му говорих за тази песен и тази година му казах Ачо, искаш ли да направим коледна песен и той ми каза – да, утре ела в студиото, направихме я за 3 часа, заснехме видеото, пуснахме я в TikTok и тя събра над 120 хиляди гледания, много хора и в момента ми казват, че харесват песента. Ачо стоеше с Dj Панчо, обсъждаха песента и предложиха идеята да я направим цялата, и много се радвам, че Ачо се съгласи да направим всичко това. Когато публично я представях пред хората, започна да прехвърча сняг, така че се надяваме да повдигнем духа и да внесем коледно настроение“, разказа Вени.

Освен за зима и снежни пейзажи, в песента се пее и за любов.

„Този сезон, който е празничният, зимният, коледният, любовта трябва да присъства навсякъде, тя е част от целия празничен пакет, и всичко, към което се стремим. Да заредим още повече хората да желаят да изразяват любов към близките си, и те да се чувстват обичани“ , казва Ачо.

Какви са коледните им желания?

„Всички да сме здрави, и също нещо, което е много важно – да има мир по света, защото на Коледа се сещаме за това, хората са се разбират, да се приемат повече. Когато си по-добър към другите, ти се случват и по-добри неща според мен“, каза Вени.

„Коледните желания са за здраве, за щастие, аз вече така мисля – това са най-важните неща за мен.“, посочи Ачо.

Целия разговор можете да чуете на звуковия файл.