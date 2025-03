„Посланието в песента е за токсичните отношения, за тази любов, без която колкото и да ти е тежко, колкото и да усещаш, че не е твоята, без нея не можеш. Текстът стана съвсем органично, бих казал, защото нямахме идея, когато тръгнахме да пишем текст, просто нахвърляхме думи, които имат добра рима помежду си, просто накрая като прочетохме текста, осъзнахме, че сме направили доста добра идея за самия текст, работихме по аранжимента с Ачо – Ангел Проданов.“, каза Вениамин в интервю за bTV Radio за тяхната суетна песен с Eva Lea „Как да спра да те обичам“.

Ева сподели, че лесно са се сработили в подготовката на песента: „Още от първото влизане в студиото, Ачо свири там някакво пиано, аз записах мелодия на припева и веднага го усетихме, че е правилната посока. Ние влязохме първо с идеята да правим парче за Вениамин, но когато изпяхме и двамата мелодията на припева заедно и някак си прозвуча много добре.“

„Аз предложих да го направим дует, след това го пратихме на Саня Армутлиева, тя изключително много хареса първата част от демото, която пратихме, защото имахме само куплет и припев, и каза – о, довършвайте.“, допълва Вениамин.

Преди няколко месеца Ева се появи във видеото на Вениамин към песента „По-добър“, и това сякаш беше знак, че нещо предстои.

„Това беше едно намигване за предстоящия ни дует, моето участие в неговия клип. Иначе самата песен стартирахме още някъде през юли месец, когато се събрахме в студиото и от тогава движим този проект.“, каза още Ева.

„И сме много благодарни, че успяхме да го реализираме най-накрая, защото беше доста изпипан откъм видео, откъм аранжимент, всяко едно нещо много изпипахме и мисля, че крайният резултат се получи много добре.“, посочи Вениамин.

За репетициите при подготовката на танца за клипа, за предизвикателствата при заснемането на видеото, и какво още предстои на Вениамин и Eva Lea през следващите месеци, чуйте целия разговор на следващия звуков файл.

Видеото можете да гледате тук: