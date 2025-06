„В последно време наистина живея на макс. И преди това бих казал, винаги съм се стремял – аз съм много целеустремен човек, искам да грабя максимално от всичко, не винаги ми стига времето да ми се случи всичко, което искам, ,но се опитвам да си преподреждам приоритетите и да ги следвам.“ Това каза в ефира на bTV Radio певецът Вениамин, който представи новата си песен „На макс“.

„Самата песен е направена на Sofia Songwriting Camp миналата година, един от авторите е Ева Леа, моята дуетна половинка в „Как да спра да те обичам“. Също така има включени и чуждестранни продуценти, които имат доказали се хитове в българското пространство. Наистина една по-различна песен, една по-различна част от мен, която досега не съм показвал и мисля, че носи лятно настроение и позитивна енергия на хората.“, каза още Вениамин за създаването на песента „На макс“.

Публиката за първи път ще може да чуе песента на живо утре вечер на концерта на Вениамин в „Кино Кабана“ в София. Предстоят му концерти и във Варна на 2 юли, и в Бургас на 13 август.

За песента „На макс“ и какво е да спечелиш телевизионен формат – чуйте цялото интервю с Вениамин пред водещата Надежда Василева на следващия звуков файл.

Your browser does not support the audio element.

Видеото можете да гледате тук: