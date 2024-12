„Смятам, че „По-добър“ е много добро начало за мен, след 3-4 години пауза. Бих казал, че вече съм малко по-уверен и се чувствам по-добър в това, което правя.“ Това каза Вениамин пред bTV Radio за новата си песен, която представи в студиото.

„Тази песен стана по много интересен начин, имах идея за самата песен, дадох я на мой приятел, Николай Гурманов, много добър текстописец и музикант, той я облече в думи и в мелодия, прати ми демо, буквално занисано от телефона, след няколко дни, започнахме да работим с продуцента Mr. Gun, с който ме свързаха от „Вирджиния рекърдс“, за което съм им много благодарен, защото е изключителен творец и продуцент, доказал се с хитове като „Дишам“ на Дара Екимова, и още много други.“, разказа Вениамин.

Още за песента, видеото към нея и по какви нови проекти работи – цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.

Видеото можете да гледате тук: