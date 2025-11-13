„Идеята наистина беше доста спонтанна, защото на Sofia Songwriting Camp всеки ден се сформират групи, които ние не знаем каква ще бъде самата формация. И в самия ден ни сформираха с Nicka, Ernesto и още един музикален продуцент много добър от Норвегия. Някак много лежерно мина самият процес, ние не очаквахме нещо кой знае какво да се случи като песен, даже се чудихме дали самата песен е добра и в края на вечерта, когато беше време всеки да преслуша песента, имаше реакции към нея, и затова решихме да я издадем като сингъл.“, каза Вениамин за създаването на песента.

За историята в нея Вениамин разказва:

„Доста е закачлива, едва любовна история, която обаче не може да бъде осъществена по някакъв начин, затова се пее – няма как да сме с теб повече от познати, слушай ме добре, не вярвам на любовта ти, така едно недоверие, бих казал, в самия текст. Смятам, че доста хора биха се припознали в тази история. Всеки един от нас е имал подобни моменти, в които леко се е съмнявал в човека отсреща, колкото и да изпитва някакви чувства, подсъзнанието му е казвало, че това не е неговият човек. Посланието е в тази посока. Не сме го мислили – ето сега ще напишем текста, текстът по някакъв начин си дойде заедно с мелодията, без да бъде предварителни мислен, и голяма част от него беше благодарение на Nicka, тя е изключително добра в текстовете, много бърза, буквално за 20-30 минути текстът беше готов.“, разказа Вениамин.

Той разкри, че има цял албум, който предстои да излезе следващата година.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.

Your browser does not support the audio element.

Видеото можете да гледате тук: