Един от най – популярните R'n'B и поп и хип-хоп изпълнители в България VenZy идва заедно с неговата банда на сцената на Sofia Live Club на 19 октомври за един незабравим концерт. Музикантите, с които ще излезе на сцената, са Светослав Миланов /клавири/, Владислав Мирчев /бас китара/, Симеон Минчев /соло китара/ и Иван Андреев /барабани/.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с VenZy и Владислав Мирчев, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Многократният носител на наградата за „Най-добър R‘n‘B артист“ и за дебют на БГ радио е подготвил чисто нова музикална програма, като в комбинация с най-известните му песни като "Под открито небе", "Щом ти си до мен", "Шесто чувство" и още др., ще представи и нова музика, която ще остави следа във всички гости на събитието.

Заповядайте да се забавлявате и запознаете с VenZy от първо лице на 19 октомври в Sofia Live Club! Вратите отварят в 20:00 часа. Концертът започва в 21:00 часа.

Снимка: VenZy

Лица под 18 г. могат да присъстват само с възрастен и задължително попълнена декларация за придружител. Деца до 7 годишна възраст влизат без билет с възрастен със закупен билет и задължително попълнена декларация за придружител.

Слушайте VenZy всеки следобед от понеделник до петък от 14 до 18ч. в предаването "Над нещата по радио NJOY - част от bTV Radio Group!