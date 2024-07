До 20 юли едни от най-добрите ансамбли на Боливия, Индия, Казахстан и Мексико гостуват на 28-ото издание на Международен фолклорен фестивал "Витоша". На основната сцена на фестивала в Народно читалище "Витоша-1951" (ул. "Ген. Ал. В. Суворов" №68) публиката ще види танци от цял свят, едни от най-добрите ансамбли на България, базар на изкуствата и творческите занаяти, нестинари и много изненади. Входът е свободен за всички фестивални прояви.

Традиционни за фестивала инициативи са засаждане на "Дърво на приятелството", пикник в парк "Камбаните" и отличителният за фестивала конкурс "Мома Вита и момък Люлин", на който чуждестранните гости танцуват българска ръченица.

Жителите и гостите на София ще могат да разгледат изложбата на фестивала, която ще бъде разположена в Галерията на открито на Столичната община в алеята до кино "Кабана". Тя ще разходи посетителите през предишните издания на Международен фолклорен фестивал "Витоша", представяйки им красотата на ансамбли от пет континента.

Международен фолклорен фестивал "Витоша" се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община в Календара на културните събития на София. Организатори са Народно читалище "Витоша-1951", сдружение "Международен фолклорен фестивал Витоша", и Фолклорен танцов ансамбъл "София-6". МФФ "Витоша" се осъществява с подкрепата на район "Витоша" на Столичната община. Фестивалът е член на международната танцова организация ФИДАФ.

Повече информация за фестивала вижте тук.

От 16ч. на „Сцена Централни хали“ ще се състои съвместната пресконференция на Международния Фолклорен Фестивал "Витоша“ и Kaufland България. На нея ще бъдат представени детайли за 28-ото издание на Фестивала, което ще стартира от Централни хали.

"Традиционното дефиле ще започне в 18.00ч., като ще премине по бул. Витоша и ще стигне до НДК. Не очакваме затруднения и в трафика за столичани", коментира Вероника Самоковлийски "Сътрудник проекти и комуникации" на фестивала. По думите й, през тази година участниците са от 7 държави, а общият им брой е над 150.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Вероника Самоковлийски "Сътрудник проекти и комуникации" на Международния фолклорен фестивал "Витоша", разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

От Столична община припомнят, че във връзка с фестивала от 16.00 до 22.00 часа на 17, 18, 19 и 20.07.2024 г. се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на участниците, гостите и организаторите на мероприятието на ул. „Иван Сусунин“ между ул. „Симеон Радев“ и ул. „Ген. Александър В. Суворов“.