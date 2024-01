Весела Бабинова и Владимир Зомбори стават двойка и на сцената в новата френска комедия „Заклеваш ли се в децата?“. Премиерата на пиесата от Саломе Льолуш ще бъде в две поредни вечер – на 6 и 7 февруари, в кино „Люмиер“ в София. Актьорския състав допълват Лидия Василева и Даниел Кукушев. Режисьор е Крис Шарков, а сценограф - Ванина Цандева.

Тя е психолог, той е юрист. Те са двойка колкото влюбена, толкова и суеверна. Една вечер се заклеват, че ще си бъдат верни десет години, в името на децата си. Времето минава и краят на този „срок на вярност“ наближава. А с него идват моментът за истината и отговорът на въпроса - колко тежи да кажеш „заклевам се“.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Весела Бабинова и Владимир Зомбори, разположено в звуковия файл:

Докато се подготвят да преминат този крайъгълен камък и демонстрират чиста съвест, морал и благоприличие, съмнението и на двамата започва да прозира все повече. Пречупвайки морала по своя си начин, двойката влиза в една спирала от лъжи, от която излизането е почти невъзможно.

„Каква е отговорността на изречената дума? Какъв е смисълът на клетвата в наши дни? Все по-често подценявана от нас, свикнали на всепозволеността, всеки да може да казва, обещава и да се врича във всичко. Изречената дума обаче притежава неподозирана сила“, пише в анотацията режисьорът Крис Шарков.

Новата пиеса на Саломе Льолуш „Заклеваш ли се в децата?“ ни отвежда в ситуации, които са толкова неразрешими, колкото и истински. Защото са част от реалността на романтичните отношения днес. Неслучаен е и изборът на актьорите за главните роли - Весела Бабинова и Владимир Зомбори, които са двойка и извън сцената.

След успеха на „Това не го казвай!“ с Теодора Духовникова и Захари Бахаров това е втората пиеса на френската авторка Саломе Льолуш, която излиза на българската театрална сцена. Комедията вълнува със своята актуалност и с пикантното си чувство за хумор. Текстът е жив, изненадващ, интелигентен, а актьорите се надпреварват в един безкраен двубой на малки тайни и големи лъжи.

БИЛЕТИ: https://bit.ly/41Kd4hB