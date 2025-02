На 20 февруари в зала 1 на НДК е премиерата на документалния филм „Милен“, който разказва за живота и професионалния път на журналиста Милен Цветков. За свободата на словото, публицистиката в България и за подготовката на филма „Милен“, в студиото на bTV Radio гостуваха режисьорите и сценаристи Веселин Диманов и Димитър Стафидов.

„Аз като много хора, които ще гледат този филм, не си давах сметка за борбите, които е водил и за каузата, свързана със свободата на словото. Всички ние сме го гледали на екрана ежедневно в много периоди, и тези борби, по-голямата картина остава на заден план, защото виждаш предавания с ежедневни теми и сега, когато събереш живота му на едно място и видиш причините за започване на предавания, за сваляне на предавания, виждаш по-голямата картина и това, с което той се е сблъсквал. Това е уникален поглед, който до тогава нямах за него“, разказа Димитър Стафидов.

„Идеята някак си се роди след първия филм за Кристиян Таков, темата за свободата на словото. Аз съм ваш колега-журналист преди всичко и това винаги е била една от темите, за които съм се борил, сблъсквал съм се с проблемите в медиите и през Милен Цветков е събрана една много интересна, много динамична и изключително добре структурирана история на един човек, който във времето е устоял на цензурата, на проблемите в медиите и най-вече на прехода, защото преходът съдържа в себе си освен това, което изброих и много други по-неприятни за обществото моменти и събития, които са го белязали завинаги“, посочи Веселин Диманов.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.