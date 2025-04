За два хилядолетни поклоннически маршрута под егидата на ЮНЕСКО - Камино де Сантяго в Испания и Кумано Кодо в Япония, както и за Ком-Емине, разказва книгата на пътешествениците Веселин и Николина Александрови. Тя ще бъде представена на 30 април в 18 часа в Биологическия факултет на Софийския университет. За предизвикателствата по пътя, какво свързва двата маршрута в Испания и Япония, и за книгата им „Камино-Ком-Емине-Кумано Кодо“, чуйте на следващия звуков файл цялото интервю на водещата Надежда Василева с Веселин и Николина Александрови в ефира на bTV Radio.

