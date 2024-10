Днес изпратихме в последния му път Кирил Маричков. „Патриархът на българската рок музика“ почина на 11 октомври 2024 г. заради инцидент по време на концерт с формацията „Фондацията“ малко преди да чества 80-годишния си юбилей с групата.

Снимка: bTV

Най-популярната книга на Кирил Маричков е автобиографията „На прага на времето“ (под редакцията на Веселина Паскова), в която той пресъздава историята на житейския си път, като често дава на читателя ремарки за контекста и особеностите на времето преди 1989 г. „На прага на времето“ е и увлекателен разказ за силата на желанието да следваш мечтите си, за волята да бъдеш себе си, за приятелството, за любовта към музиката, за обичта и подкрепата, разочарованието и несигурността.

Снимка: bTV

Маричков разказва задълбочено и сладкодумно, с хумор и самоирония, с пристрастие към събитията, които дълбоко са го развълнували.

"Бях поразена от моменти, които е запомнил. Имаше моменти, в които е споделял разочарование. Той успява да прости и преодолее, защото е честен и искрен с хората", заяви пред bTV Radio съавторът на изданието Веселина Паскова. "Той е от хората, които никога не би направил компромис с музиката и има случаи, които показват това", каза тя. По думите й, "най-големият урок, който научих от него е толерантността, вниманието към всеки детайл, мъдростта".

Какъв беше Кирил Маричков отблизо и какво е да пишеш биографията на рок легенда, разкрива интервюто на Георги Митов със съавтора на изданието Веселина Паскова: