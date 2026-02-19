В самото сърце на февруари, когато светът се настройва на вълните на нежността, обичаната българска изпълнителка Веси Бонева представя най-новия си сингъл – „Любов“. Песента не е просто музикален проект, а интимно писмо и специален подарък към публиката, напомнящ ни за най-ценното: споделените мигове с хората, които докосват сърцето ни.

Музика, родена от истинска близост

„Любов“ е искрена изповед за приятелството, подкрепата и онази тиха, неподправена близост, която ни кара да се чувстваме у дома. Веси Бонева за пореден път доказва, че най-красивите мелодии се раждат в естествена среда на доверие и вдъхновение. Творческото ядро на проекта събира едни от най-близките хора до изпълнителката. Музиката и текстът са авторско дело на самата Веси Бонева, а брилянтният аранжимент е на дългогодишния ѝ партньор и музикален визионер Светлин Къслев. Специален щрих и допълнителна топлина в звученето внасят вълшебните RnB китари и бек вокали на нейния съпруг – талантливия музикант Явор Велчев (Yavi).

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с певицата Веси Бонева:

Визуална магия от сърцето на Бургас

Видеото към песента пренася зрителите в уютната и автентична атмосфера на Happy Studio в Бургас – личното творческо пространство на близкия приятел на Веси, DJ Ивайло – Happy. Вместо актьори и статисти, в клипа участват реалните приятели на Веси от морския град, което превръща визуалната история в автентично споделено преживяване.

За реализацията на кадрите се грижи професионалният екип на Desdef Productions и Modify Video Studios, които успяват да запечатат позитивната енергия и „химията“ между участниците. Красотата на визията е допълнена от грима на Аделина Петрова и прическата на Йовка Тамахкиарова. Послание за светлина „Не позволявайте на негативната енергия да обзема сърцата ви. Обичайте, усмихвайте се и ценете всеки миг!“, споделя Веси Бонева с усмивка.

С „Любов“ тя ни приканва да отворим сетивата си за малките чудеса в ежедневието и да разпръскваме светлина чрез музиката. Слушайте „Любов“ в официалния YouTube канал на Веси Бонева и във всички музикални платформи.