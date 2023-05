Песента „Следи“ на Веси Бонева, Ива и Велислава Костадинови потапя в интересна история, свързана със завръщане към българското културно наследство и традиции. Песента е написана от Светлин Къслев и Веси Бонева, и съчетава елементи от българския фолклор с модерен подход. Текстът е написан от Веси Бонева , Светлин Къслев и Ива Костадинови.

За енергията, която носи фолклорът и преплитането на традиции и модерно, чуйте цялото интервю на Веси Бонева, Ива и Велислава Костадинови пред bTV Radio на звуковия файл.

Your browser does not support the audio element.

Видеото можете да видите тук: