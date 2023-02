Днес и утре децата посещават безплатно зоологическата градина и „Музейко“. Инициативата „Подкрепи приятел, създай приятелство“ е отговорът на Столична община на продължаващата вече година агресия на Русия в Украйна. Решение за провеждането на инициативата Столичният общински съвет взе в знак на съпричастност и подкрепа към всички украински семейства, които бяха прогонени от домовете си, и към всички бягащи от война, както и в знак на благодарност към хората в София, отворили сърцата си и помагащи им.

„Всички знаем, че когато градим приятелства, много е трудно и невъзможно да заставаме един срещу друг, особено с оръжие. Да сме заедно, да преживяваме заедно, да споделяме, заедно да градим планове и да имаме мечти е изключително важно от гледна точка на бъдещи действия, които младите хора ще предприемат в живота си занапред. В краткосрочен план си даваме сметка колко е голяма и трудна за обработване травмата да напуснеш дома си, а тук децата-бежанци ще намерят утеха и уют от гледна точка на обществени отношения и отвореност на институциите.“ – коментира пред bTV Radio председателят на Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичен общински съвет Малина Едрева.

Още с пристигането в София на първите бежанци от войната срещу Украйна Столична община предприе редица действия за тяхно улеснение, които Малина Едрева припомни в началото на нашето интервю. Към този момент продължава работата на разкритото заедно с Върховния комисариат на ООН за бежанците Бюро за информация и услуги. Работи се с учителите, които преподават на децата от бежански семейства. „Учредихме награди, които предоставяме на работодатели, подкрепящи потърсилите подслон в нашия град хора и приобщаващи ги чрез предоставяне на работа, за да имат един по-достоен ден. В сферата на здравеопазването общинските ни болници са отворени за всичко нужно за нормалния живот. Предоставяме и правна подкрепа. Културните събития дават възможност за едно по-високо качество на живот.“ – каза за посоките на действие Малина Едрева. В подкрепа на бежанците от войната в Украйна обществото показа изключителна сплотеност. „Изключително сме благодарни на нашите съграждани, които не спират да подпомагат на хората, намерили убежище в града ни.“ – изрази признателност тя.

Интервю на Светослав Николов в предаването „За града“ по bTV Radio на 24 февруари: