След емоционално зареденото „Pity Party“, българската алт-поп изпълнителка VICTORIA се завръща с най-новото си издание — интроспективния сингъл „We Don’t Get Along“, придружен от интерлюдия с говор „Crumbs of a Modern Tragedy“. Заедно двете парчета образуват цялостна емоционална история, изследваща сложността на самооценката, токсичните очаквания и тихия натиск от живота в хиперсвързан свят.

„We Don’t Get Along“ е сурово, но сдържано парче, което изследва вида връзка, в която много хора се оказват заседнали – такава, изградена повече върху навик и емоционално избягване, отколкото върху истинска връзка. С ненатрапчива продукция и язвителен текст, VICTORIA улавя чувството на емоционално изтощение и на неспособността да си тръгнеш. Реплики като „Имаш номера ми, но никога не се обаждаш“ и „Ти си просто начин да си губя времето“ говорят за универсално преживяване на желанието да бъдеш видян, като същевременно останеш предпазлив.

Интерлюдията „Crumbs of a Modern Tragedy“ предлага поетичен монолог върху една от най-належащите емоционални кризи на нашето време: загубата на себе си в дигиталната ера. Тя размишлява върху това как постоянното сравнение, филтрираното съвършенство и онлайн представянето изкривяват идентичността и ни изтощават.

VICTORIA споделя за проекта:

„Историята, която стои зад този проект, се роди от чувството, че се губя в шума и тълпата – една от онези мисли, които не се изричат ​​на глас, но отекват вътре в теб все по-силно и по-силно, докато най-накрая не ги пуснеш“.

Тя продължава:

“Това не е история, в която се оплаквам или се поставям в ролята на жертва. Това е суров разказ, с нотка на ирония, за света, в който живеем. За натиска да бъдем перфектни и постоянно ограничавани. За чувството, че сме на сцената, но никой всъщност не ни вижда.“

С това издание VICTORIA продължава да си проправя път в алт-поп пространството — където емоционалната честност се среща с въздействащо разказване на истории, а уязвимостта се превръща в сила. Съчетавайки еволюиращото си звучене с внимателно обмислени, минималистични визуализации, тя създава пространство за размисъл в свят, който рядко забавя темпото.

Режисьор на видeото е Виктория Караколева, а оператор - Крум Родригез. Проектът е реализиран с подкрепата на Община Добрич, които застават зад младата изпълнителка и посланията, които тя предава чрез изкуството си.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с VICTORIA:





Чрез това партньорство, Общината показва своята ангажираност към социално значими теми, подкрепяйки каузата на VICTORIA за повишаване на осведомеността относно негативното влияние на социалните медии върху подрастващите. В допълнение към музикалния проект, VICTORIA ще представи и серия от кратки видеа, заснети на територията на Община Добрич, разкриващи "скритите природни диаманти" на града и околностите. Чрез тези видеа тя ще се превърне в своеобразен посланик на региона пред своята многобройна международна аудитория, засилвайки туристическия интерес около крайморския град. Община Добрич многократно е доказвала своята подкрепа към младите музикални таланти, като през 2021 г. бе основен партньор на БНТ и Лигна Студиос в продуцирането на българското участие в Детската Евровизия.

Виктория Георгиева е българска певица и автор на песни. Тя стана популярна у нас след участието си в четвъртия сезон на X Factor България, а интересът към нейната музика нарасна още повече, когато беше обявена за българския представител на Евровизия 2020. Нейното участие на Евровизия през 2020 г. с „Tears Getting Sober “ беше фаворит за спечелване на конкурса, преди да бъде отменен поради пандемията. През 2021 г. тя издаде дебютния си миниалбум, наречен „a little dramatic “; смесица от балади, мрачен поп и експериментални песни, който събра над 15 милиона стриймвания и ѝ спечели място в класацията „30 под 30“ на Forbes България.

През 2024 г. музикалното пътешествие на VICTORIA пое в нова посока, тя започна творческа промяна, изследвайки по-тъмни теми и по-алтернативно поп звучене с издаването на „Paradox“. Скоро след това VICTORIA издаде „sad girl summer (not again)“, подкрепен с ремикси от аплодираните международни диджеи/продуценти BKE, Liquidfive и Tribbs. Тя приключи годината с топла и носталгична зимна песен „sad girl winter (again)“.

В началото на 2025 г. тя издаде „Pity Party“, смел и интроспективен сингъл, изследващ съмнението в себе си и вътрешния конфликт. Тя също така си сътрудничи с изгряващия полски изпълнител Patryk Skoczynski за дуета „I’ll Be There“ и наскоро участва в големи полски музикални фестивали, включително „CEE Music Showcase“ във Варшава и „NextFest Music Showcase“ в Познан.