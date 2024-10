VICTORIA издава чисто новия си сингъл „In Between" - песен за всеки, който изпитва болката от разбитото сърце или самотата. Сингълът излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Демонстрирайки непрекъснатата си еволюция с един от най-вълнуващите алт-поп гласове - VICTORIA отново доставя перфектна комбинация от емоция, сила, енергия и уязвимост. Започвайки като бавна балада със съпровод на пиано, с трогателни фалцетни вокали, песента приканва слушателите да станат и да дадат път на емоциите си, докато песента внезапно преминава в рок поп химн.

„In Between" е песен за намирането на сила в трудните моменти, показвайки, че да бъдем сами може да ни помогне да израснем и да намерим отново истинската си същност. Песента празнува могъществото на жените, като подчертава красотата на уязвимостта и устойчивостта, която идва от прегръщането на нашите емоции.

„Тази песен е като пътуване през самотата и себеоткриването", казва VICTORIA. „Става въпрос за загубата, но намирането на сила в тази уязвимост... понякога това е единственият изход. Самотата ви учи на уроци и ви помага да се излекувате. Научих се да изпитвам удоволствие да бъда сама и сега чувствам спокойствие и свобода."

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с VICTORIA, разположено в звуковия файл:

Песента е придружена със зашеметяващо музикално видео, което показва артистичността на VICTORIA на съвсем ново ниво. Видеото отразява дълбоките емоции на песента, показвайки яростната страна на VICTORIA, която феновете ѝ тепърва ще видят.

ЗА VICTORIA

Victoria Georgieva е българска певица и автор на песни, родена на 21 септември 1997 г. във Варна. Нейният музикален път стартира със забележително участие в четвъртия сезон на X Factor България, а интересът към нейната музика нарасна още повече, когато е обявена за българския представител на Евровизия 2020. Нейното участие на Евровизия през 2020 г. с„Tears Getting Sober" беше фаворит за спечелване на конкурса, преди да бъде отменен поради пандемията. През 2021 г. тя издаде дебютния си миниалбум, наречен „a little dramatic" - смесица от балади, мрачен поп и алтернативни песни, събрала над 15 милиона стриймвания и ѝ спечелил място в класацията „30 Under 30" на Forbes България.

През 2024 г. VICTORIA започна творческа промяна, изследвайки по-мрачни теми и по-алтернативна поп звукова посока с издаването на „Paradox ". Скоро след това VICTORIA издаде „sad girl summer (not again)", който беше подкрепен от ремикси от аплодирани международни диджеи/продуценти BKE, Liquidfive и Tribbs.