‘Sad girl summer (not again)‘ е песен която те кара да танцуваш и да обичаш себе си. В същото време текстът ѝ разкрива дълбоки емоции, като пренася слушателите през раздялата и болката от загубата на любов. Създадена в Стокхолм, тя разказва за процеса на вдигане след раздялата и превръщането на болката в изкуство.

VICTORIA споделя: ‘sad girl summer (not again)‘ е много близка до мен песен. Само три дни преди да вляза в студиото в Стокхолм, преживявах раздяла. Това ме разби, и не бях в състояние дори да мисля за писане на музика. Но тогава чух първите акорди на песента и те ме удариха, внезапно бях пълна с вдъхновение. Аз и моят екип създадохме цялата песен само за четири часа, случи се наистина много бързо. Взех цялата болка и я превърнах в нещо красиво, изразявайки го чрез изкуството си."

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с VICTORIA, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

"С тази песен искам да бъда вдъхновението и мотивацията за всеки, който се справя с подобни ситуации. Не сте сами, вярвайте в себе си и никога не позволявайте на никого да ви кара да се чувствате по-различно или по-ниско. Светът е красив, насладете му се, живейте в момента и усетете своята сила", споделя VICTORIA.

Видеоклипът, който съпътства парчето, отново разкрива таланта на VICTORIA и изгражда нова перспектива за нейната музика. В него тя се забавлява из нощната София, напук на трудностите за които споделя в парчето. Видеото за пореден път е дело на режисьора Виктория Караколева.

"Sad girl summer (not again)" е налична за стрийминг и сваляне на всички платформи:

VICTORIA е млада музикална звезда с впечатляваща кариера в индустрията. Нейните уникални гласови качества и творчески талант я правят една от най-обещаващите артисти в нашите региони. След двукратното си участие в Евровизия и подписването ѝ с Warner Music, тя продължава да се насочва към нови върхове в международния музикален свят. Нейните песни преоткриват емоциите на човека и прелитат през съвременните жанрове и стилове.