"Срокът за доставка за релсови превозни средства е 3 години". Това заяви в ефира на bTV Radio Виктор Чаушев. По думите на зам.кмета по транспорта и градската мобилност. "При електробуси и тролейбуси, при осигуряване на финансиране, очакваме да дойдат от края на годината и поетапно да бъдат пускани в движение. Няма как 200 автобуса да бъдат доставени, като за тях отнема период 2 години", уточни той. "Планирали сме инвестиции, свързани с покупка на нови 80 теснорелсови и 50 нови нормалнорелсови трамваи. Поръчката предвижда и обновяването на депата и поддържането на експлотационния живот на превозните средства от 30 години", добави Чаушев. Според него, Депо „Банишора“ трябва да бъде преизградено, а депо „Клокотница“ има амбицията да се проектира като мултифункционален културен център и музей на градския транспорт.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Виктор Чаушев:

Your browser does not support the audio element.

С безплатни пътувания с ретро трамваи и възможност да се докоснат отблизо до историята на градския транспорт, софиянци и гостите на столицата ще отбележат 125 години от началото на трамвайния транспорт в София. Маршрутите ще се изпълняват на 14 януари 2026 г., когато в централната градска част ще се движат исторически трамваи по специално подготвено атракционно трасе.

В рамките на инициативата гражданите ще могат да се качат и пътуват безплатно в трамваи от различни периоди, които през годините са били част от ежедневието на София. Освен пътуването, трамваите ще могат да бъдат разглеждани отблизо, докато престояват на пл. „Възраждане“, което дава възможност както за снимки, така и за по-близък поглед към интериора и детайлите на мотрисите.

Атракционен маршрут в сърцето на града

Ретро трамваите ще се движат по кръгов маршрут, който преминава през емблематични улици и булеварди в центъра на София:

пл. „Възраждане“

бул. „Христо Ботев“

ул. „Алабин“

бул. „Витоша“

бул. „Княгиня Мария Луиза“

бул. „Христо Ботев“

пл. „Възраждане“

Атракционните пътувания ще се извършват на всеки 30 минути, в часовия интервал от 14:30 до 18:30 ч., като началната и крайната точка на маршрута е пл. „Възраждане“.

Часове на потегляне от пл. „Възраждане“

14:30 ч. – трамваи 92 + 501

15:00 ч. – трамвай 35

15:30 ч. – трамвай 701

16:00 ч. – трамваи 92 + 501

16:30 ч. – трамвай 35

17:00 ч. – трамвай 701

17:30 ч. – трамваи 92 + 501

18:00 ч. – трамвай 35

18:30 ч. – трамвай 701

Сред трамваите, които ще се включат в празничното движение, е и реставрираната мотриса с инвентарен номер 701 – емблематичен трамвай от 80-те години на миналия век, който се завръща на релсите специално по повод юбилея. Заедно с нея в атракционните маршрути ще участват и други исторически мотриси, които показват как се е променял трамвайният транспорт в София през десетилетията.

Пътуванията са безплатни и не изискват предварителна регистрация. Събитието е подходящо както за семейства с деца, така и за всички, които се интересуват от историята на града, градската мобилност или просто искат да преживеят нещо различно в зимния следобед.

Инициативата е част от честванията на 125-годишнината от трамвайния транспорт в София и има за цел да направи историята на градския транспорт достъпна и видима за гражданите – не в музейна среда, а в движение, по улиците на града, там, където трамваят вече повече от век е неразделна част от ежедневието.