Какво може да накара един IT-специалист, чието хоби е автомобилният свят, безплатно да помага на шофьори да подобрят уменията си на пътя? Виктор Георгиев преди години започва инициативата „Аз на пътя-научи ме да шофирам“, след като той самият губи приятели при катастрофи.

„Когато я започнах, все още не се говореше толкова за безопасността на пътя и като цяло за жертвите и проблемите, които имаме, и всеки си живееше в своето, докато не дойде при него това, което се случва. Никой не отразяваше глобалния проблем, който имаме. В крайна сметка дойде и до моята глава. Мои приятели в рамките на няколко години си отидоха на пътя по доста нелеп начин, което ме накара да се замисля, че явно има някакъв по-сериозен проблем, който е на пътя и исках да направя нещо, с което да променя това. Няколко години подред обмислях и търсих, и 2016-та година се роди идеята за инициативата. Към 2017-та година започнах да търся маршрут, да обмислям как да се случат нещата, да тествам с приятели това, което бих могъл да направя и 2018-та година, малко преди Коледа се роди самата инициатива и започна своето съществуване.“, разказа Виктор Георгиев пред bTV Radio.

„Всеки човек идва с личния си автомобил, това е нещо много важно, защото шофирайки различни автомобили, се шофира по различен начин. Имаме маршрут, по който преминаваме. Той включва интересни места, пътища без маркировка, скрити дупки, естествено не опасни, но има ги, колкото да коментираме, кръгови кръстовища, които са натоварени и проблемни. Кръстовища, които като цяло са неудобни за преминаване с много трафик. В общи линии покриваме едно 70-80 % от ежедневното шофиране на хората, с което по принцип се сблъскват. Като през цялото време аз си водя записки за шофирането, когато приключи спираме и започваме да си говорим за нещата, които съм видял, припомням на човека нещата, които са се случили. Обяснявам как може да стане по-добре, да се случат нещата по по-спокоен и правилен начин, разискваме неща от закона, като цялото нещо отнема грубо около 2 часа. И всичко започва от Симеоново.“, обяснява Виктор за практическия тест.

„Проблемите като цяло са един път липса на качествена подготовка, и още един път – липса на качествен контрол, защото в момента нарушенията на пътя просто не се наказвам. Аз докато шофирам да отида да си взема децата от детската градина – за един час шофиране виждам от порядъка на 50-80 нарушения на пътя. В същото време нито едно от тях не съм видял да бъде наказано и това е нещо, което се случва всеки ден на едни и същи места. Виждаме и статистиките, че наказанията, по начина, по който се използват в момента, не работят, и жертвите спрямо трафика не намаляват.“ , посочва още Виктор Георгиев.

„Имаме нужда от млади хора, които да се впуснат в контролирането на пътя ,хора, които имат идеи и желание това да го превърнат в своя мисия. Важно е за хората да ценят живота си и околния живот, и там, за където са тръгнали, да стигнат, а не да се опитват всячески да бъдат агресивни на пътя, да се опитват - аз първи да мина, другите ще ме чакат! Не работи така светът! Трябва да сме по-толерантни един към друг. Това е част от моята мисия – да подсещам хората, че сме хора и трябва да се държи като такива!“, допълва още той.

Целия разговор с Виктор Георгиев можете да чуете на звуковия файл.