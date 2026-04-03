„3 април е датата по нов стил, а на 22 март по стар стил Учредителното събрание във Велико Търново избира София за столица на България. Някои казват, че решението е взето с мнозинство и огромна радост. Според документите, е с „вишегласие“ т.е 50 процента плюс един глас“, разкри пред bTV Radio Виктор Топалов от „Бохемска София“.

Причините за разрушаването на Писателското кафене не е известна. „Надеждата ми е в архивите на СО да се намерят документите за решение за събаряне на сградата“, посочи той. Така Писателското кафене - „Сладкарница „Цар Освободител“ е затворена заради спекула на собственика. По-късно се използва за Българо-югославски дом, галерия и т.н.

“Изкуственият интелект може да подведе някой за това, което е истина и кое не е. Предпочитам въображението да ми даде образ, а не Изкуственият интелект. Някой може да придобие погрешна представа, която по-късно би била трудно променена. Борим се с градски митове и легенди на повече от 100 години. В историята на един град се крие неговото самочувствие. Следете достоверните фотографски изображения и източници!“, призова Топалов.

Изложбата „Писателското кафене. Спомен за сладкарница „Цар Освободител“ (1908 – 1946)“ представя интересни факти от миналото на легендарното софийско заведение. Тя е наредена в градина „Кристал” – в непосредствена близост до мястото на сладкарницата. Експозицията може да бъде разгледана всеки ден до 16 април включително. Изложбата се организира от „Бохемска София” и Дирекция „Култура” на Столична община по повод отбелязването на 147 години от обявяването на София на столица на Княжество България и 80 години от затварянето на сладкарница „Цар Освободител”.

Къщата:

Хиляди жители на столицата си спомнят красивата двуетажна сграда на северозападния ъгъл на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Георги С. Раковски“, но малцина познават нейната история. В мемоарите на старите софиянци тя се среща като „Балабановата къща“ по името на прочутия ѝ собственик Тодор Балабанов.

Сладкарницата:

Десетилетия наред в ъгловото помещение на партерния етаж се намира сладкарница „Цар Освободител“. В нея се срещат множество представители на интелектуалния елит на столицата – поети, писатели, художници, скулптори, музиканти, журналисти, фотографи, преподаватели, политици и т.н. Тук се обсъждат значими въпроси, свързани с културното развитие на страната, както и ежедневните теми, които вълнуват нашите творци и общественици.

Краят:

Скоро след преврата от 09.09.1944 г. сладкарницата затваря врати. Години наред тази част от историята ѝ оставаше обвита в мистерия – кога точно и защо се слага край на тази неофициална културна институция. Последните проучвания на Виктор Топалов дават отговор на този въпрос. Става ясно, че формалната причина е по-тривиална от очакваното – управителят Васил Стоичков Чаушев е наказан заради спекула.

Разрушаването:

През следващите години пространството на сладкарница „Цар Освободител“ се използва за художествена галерия. Балабановата къща е разрушена за един ден в края на лятото през 1977 г.

Годишнината:

През 2026 г. се навършват 80 години от затварянето на сладкарница „Цар Освободител“. Тази изложба цели да популяризира историята на „Писателското кафене“ и да допринесе за по-доброто разбиране на културната история на София и страната.

Екип:

Автор на текста: Виктор Топалов. Редактор: Павлина Делчева-Вежинова. Дизайнер: Кристиана Христова. Печат: PhotoSynthesis.

Организатори:

Изложбата „Писателското кафене. Спомен за сладкарница „Цар Освободител“ (1908 – 1946)“ се организира от „Бохемска София“ и Дирекция „Култура“ на Столична община.

Източници:

В изложбата са използвани архивни кадри и тиражирани пощенски картички от архивите на Любомир Раев, Лили Гунева, София Тодорова и Виктор Топалов. Поместени са фотографии на Панайот Бърнев, дарени от Милена Николова и публикувани в „Български визуален архив“, както и скици от фонда на ГИС – София.

Сведенията са събрани от спомените на Вера Вазова, Вера Мечкарова, Димитър Пантелеев, Димо Казасов, Драган Тенев, Кирил Кръстев, Константин Константинов, Михаил Тихов, Никола Танев, Райна Тодорова и Христо Бръзицов, както и от публикации в периодичния печат, дигитализирани от Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив.