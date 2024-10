Създателят на дигиталната платформа „Бохемска София“ Виктор Топалов е сред номинираните в инициативата „Будител на годината“. Той е и автор на книги, прави и литературни обиколки в столицата. Как „Бохемска София“ променя начина, по който хората възприемат града, кои са най-интересните истории, които е срещал, какво е за него номинацията и какво подготвя за Деня на народните будители, чуйте в интервюто за bTV Radio на следващия звуков файл.

Your browser does not support the audio element.