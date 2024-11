„Душата ми е стон“ се казва беседата, в която създателят на „Бохемска София“ Виктор Топалов ще разкаже непознати детайли от историята на Пейо Яворов и Лора Каравелова, точно 111 години след последната им вечер заедно – на 29 ноември 1913г.

На страницата на „Бохемска София“ е публикувана интересна снимка от първата среща на Яворов и Лора– на излет край Драгалевския манастир, през 1906 година. На снимката има много хора, всички гледат към фотографа, само Яворов гледа към Лора, която е до него. Тогава поетът е влюбен в Мина. Години след тази снимка Яворов и Лора се срещат отново.

За мистериозната вечер, завършила с фатален изстрел, какво се знае за разследването и интересни детайли за една от най-великите български любовни истории – на Пейо Яворов и Лора Каравелова, Виктор Топалов разказа препремиерно в ефира на bTV Radio. А още интригуващи факти можете да научите от неговата беседа на 29 ноември в Културен дом „Красно село“.

