"Кварталът на писателите" e заключен между улиците Граф Игнатиев и Алабин и булевардите Христо Ботев и Патриарх Евтимий. Някога този квартал е бил накрай града, но и тогава в него е кипял живот. Тротоарите и площадите са кръстосвани от големите умове на стара София - майсторите на перото, които всички ние познаваме. Тук те се срещат и разделят, обичат и мразят, работят неуморно и изпращат тежките дни с чаша в ръка.



"Реших да очертая "Кварталът на писателите" по подобие на Литературния квартал на Мадрид", разкри пред bTV Radio авторът Виктор Топалов. По думите му, в София има паметни плочи, на които е описано кои известни писатели са живели на съответните места, но голяма част от тях са в окаяно състояние. Топалов не посочва чия е отговорността, но счита, че би било хубаво да се изработи еднакъв дизайн, който откроява плочите, както е в Испания.



В едноименния пътеводител "Кварталът на писателите", чиято премиера се състоя наскоро в столичното кино "Одеон", са представени 50 обекта, свързани с българската литература от периода между Освобождението и края на Втората световна война. Тя слага край на тази бохемска идилия. Последвалите десетилетия опитват да изтрият спомена за славните години, в които кварталът е литературният център на столицата. Но този опит е неуспешен. Паметта е жива в старите книги, в пожълтелите документи и в спомените на съвременниците. Наш дълг е да отворим очи, за да видим историите, скрити зад фасадите", споделя авторът.



