Виктория Асенова – VikA e открита за Италия от маестро Енцо Кампаньоли - диригент на фестивала "Сан Ремо". Първият й сингъл носи заглавието HEART BABE и участва в много италиански музикални класации. Това лято младата изпълнтелка посети трета част на work shop при един от най-известните вокални педагози в Италия за техните шоу програми - Дада Лои.

Тази есен излeзe и вторият и сингъл, отново продуциран от италианския лейбъл Joseba Publishing - GIMME LOVE.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Виктория Асенова - VikA, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

„GIMME LOVE“ (лейбъл Joseba Publishing) е новият сингъл от VikA, песен написана съвместно с Джовани Сегрети Бруно и Филипо Пианоси (басист на Feelbacks), която възприема класическия поп-пънк звук от началото на 2000-те, обогатен с модерни елементи. Интензивният глас на VikA изразява объркването и очакванията на тийнейджър, навигиращ във връзки, превръщайки песента в химн за новото поколение.

“GIMME LOVE” – обяснява изпълнителят – е истински поп пънк хит, енергична песен, която изследва сложността на младата любов.

Аранжиментът е подготвен от Davide De Blasio, микс и мастер от Emanuele Donnini в Joseba Studio, видео клип (онлайн от 28 септември) с режисьор Marko Carbone.

Сътрудничеството с Giovanni Segreti Bruno и Filippo Pianosi вече беше започнало с първия сингъл „Heart Babe“, също продуциран от Joseba Publishing. Песентa е придружена от видеоклип, който подчертава рок душата на VikA, получи широко признание на международно ниво, което доведе изпълнителя до триумф на Balkan Fest в Босна и Херцеговина и спечели второ място в генералната класация за най-добра песен.

С “GIMME LOVE” певицата и автор на песни продължава плодотворното си артистично пътуване с Joseba, италиански лейбъл, който от години лансира млади и обещаващи таланти.

VikA (Виктория Асенова, род. 2009 г. в София, България) започва да учи пеене през 2014 г. под ръководството на Светлана и Емил Струнджеви. След първите й стъпки като член на детска вокална група „Сладки пуканки” към Националния дворец на децата в София, тя скоро се утвърждава като солов изпълнител, печелейки множество награди от музикални конкурси. От 2017 г. под ръководството на Емил Струнджев участва в международни фестивали в различни страни, като печели признание и нови приятелства. VikA продължава да пее със “Сладки пупанки” и е част от групата “Sweet Teens”. От 2022 г. пее в дует „Мармалад“ с Максим Ялнъзов. През 2024 г. тя успешно изигра ролята на Грейс в мюзикъла Fame.

Неотдавна Виктория Асенова - VIKA бе поканена в предаването "È sempre Fiesta" /Винаги е празник/, което се излъчва по Lazio Tv. В самото предаване тя се засече с другия гост зад кулисите на шоуто, италианската акриса, писателка, продуцент и телевизионна личност от български произход - Изабел Русинова.