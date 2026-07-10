Третото издание на фестивала за изкуство в градска среда „Девет слона“ беше открито вчера и ще продължи до 19 юли. Изданието е под мотото „Всичко, което правим“. Тази година фестивалът включва повече от 20 артистични проекта, има и чуждестранно участие. Сред основните събития в програмата е Sofia Night Performance. Как всички наши действия са свързани с града, в който живеем и до кои квартали достига програмата тази година - чуйте в интервюто на водещата Надежда Василева с куратора Виктория Драганова на следващия звуков файл.

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