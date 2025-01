„Тази песен е за борбата вътрешния глас, където се оставяш много често на това да се държиш по-лошо със себе си, тоест това е тази борба, която - „PITY PARTY“ преведено на български е жалко парти, звучи гадно, но това, че си организираш такова парти в собствения си ум, ти се самосъжаляваш, вместо да се изправиш на краката си и да си кажеш – трябва да се справя с тези проблеми и да продължа напред, ти си стоиш там вътре и дълбаеш. Влизаш в една спирала на мисли, която те дърпа назад още повече и в песента се пее – колко още неприятни неща трябва да чуеш за себе си, с които да се сблъскаш, за да излезеш от това, защото с времето колкото повече негативизъм се трупа в теб, толкова повече изграждаш една страна към хората, и дори към самия себе си, за да се предпазиш под някаква форма.“ Това каза в ефира на bTV Radio Виктория Георгиева, която представи новата си песен „PITY PARTY“.

Още за песента, за видеото към нея и какво й предстои, чуйте цялото интервю с Виктория Георгиева на следващия звуков файл.

Your browser does not support the audio element.

Видеото можете да гледате тук: