„Затварям една глава от живота си, в която се опитвах да угаждам на очакванията на хората, най-вече тези, с които бяхме рамо до рамо и работихме заедно, защото имаха супер големи очаквания от мен и искаха да нося обувки, които не са по моя размер, както се казва, да стана нещо, което не съм аз, и в един момент това се случи – аз се изгубих по пътя и без да се усетя, започнах да ставам нещо, което аз не познавам дори в огледалото. Тази песен реално я написах преди вече 3 години, и я оставих на рафта, както се казва, защото тогава екипът, с който работих, лейбълът, те не повярваха в тази песен, но аз винаги съм вярвала, че има нещо специално, че историята й е хубава и смислена и знам, че много хора се чувстват по подобен начин. Дали ще е в тази индустрия или в живота като цяло, опитвайки се да угодиш на някой и да не си себе си. И с това послание искам да кажа, че човек трябва да си знае границите, да си ги постави и да затвори вратите там, където не можеш да си себе си и да играеш роли.“ Това каза в ефира на bTV Radio певицата Виктория Георгиева, която представи новата си песен „Ashes“. Международната премиера на видеото беше в рамките на най-голямото събитие за дизайн в света - Milan Design Week.

„Затваряйки тази глава с „Ashes“, пред мен се отваря нов път. Работя по албум, който ще звучи по-различно от „Ashes“, но някак си тя ми еше като камъчето, което преобърна каруцата в хубав смисъл, даде ми вдъхновение и кураж да започна отново да правя музика, защото бях спряла за известен период.“, разказа Виктория.

