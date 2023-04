Виктория Георгиева, един от най-успешните български артисти в международен план, подписа договор с Warner Music. В предаването "За града" по bTV Radio тя направи премиера на първия ѝ сингъл от съвместното партньорство с една от трите най-големи музикални компании в света. Песента носи името “Lover’s Trial“.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Виктория Георгиева, разположено в звуковия файл:

Подписването с Warner Music e голям успех за Виктория, която имаше възможност да представи България на Евровизия през 2020 и 2021 година. Сделката се дължи на съвместената работа на изключителния лицензиант на Warner Music за България - Орфей Мюзик, чрез който се дистрибутират дигитално синглите на певицата от края на 2022 година, и на продуцентската компания зад Виктория – Ligna Studios, която стои зад музикалните ѝ проекти и международните ѝ успехи от 2019 насам.

Виктория споделя: „Много съм щастлива, че ставам част от семейството на Warner Music. Благодаря на всички, които подкрепят мен и моята музика. “Lover’s Trial” е песен, с която много се гордея. Вдъхновена е от раздяла, която изживях наскоро и разказва за този кръговрат от смесени и много силни чувства, в който често попадаме в края на една връзка.“

Музиката и текстът на „Lover’s Trial” са дело на Виктория, която работи по тях с шведските композитори Оливър Бьорквал, Хелена Ларсон и американката Софи Хинтц. Песента вече е налична във всички стрийминг платформи за музика. Видеото е режисирано от Виктория Караколева от Mooncut Film Studio, а главен оператор е Дамян Димитров.

Виктория доби популярност в Европа, след като представи България на Евровизия 2020 и 2021. Тя продължава да е един от българските артисти с най-много международни слушатели в дигиталните платформи. Певицата на Ligna Studios спечели третия сезон на „Маскираният певец“, а през 2022 имаше възможност да пее на големи международни сцени в Мадрид, Лондон, както и да бъде част от най-голямото лятно турне в България.