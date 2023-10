Певицата Виктория Георгиева представи новата си песен Bloom в ефира на bTV Radio

„С тази песен искам да отправя посланието към хората да обичат повече себе си, да не се страхуват от това да останат насаме със себе си, и по-скоро да се наслаждават на тези моменти, защото в тях се опознаваме все повече – когато останем малко повече сами и трябва да ни е добре да прекарваме времето в компания със себе си, защото когато човек се обича, това си личи и така хората като едно огледало отвръщат със същото.“ Това разказа певицата в предаването „За града“.

Какво кара певицата да разцъфти, както се пее в песента Bloom? „Кара ме това, че израствам, че винаги си правя една равносметка, по какъв път съм минала, какво правя, какво съм постигнала, къде са ми грешките, пробойните и гледам да се уча от тях и да си вземам най-доброто от тези уроци, които получавам“, казва Виктория.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.

Видеото можете да гледате тук: