Трагичният инцидент на Боровец със загиналия 36-годишен гръцки турист е "лошо разчитане на знаци, които дава планината; недоглеждане, което може да се случи на всеки и никой не е застрахован". Това коментира Виктория Недялкова – обучен доброволец от отряд “Самоков” на ПСС, инструктор по лавинна безопасност към Българска Асоциация по Ски Свободен и Екстремен Стил (БАССЕС) и един от създателите на инициативата “Към върха”.

"Наличието на лавинен уред дава възможност максимално бързо да бъде открит човек", припомня Недялкова. "Когато си на пистата и ти хрумне да излезеш встрани, си казваш: "Аз съм тук, на две крачки". Тази близост подвежда. Когато излизаме извън пистите, трябва да разполагаме с необходимата екипировка", добави тя.

"Все повече хора има и в планината през зимата. Появиха се много обучения. В началото на всеки сезон се правят лавинни теоретични лекции. Курсовете са с практическа насоченост. Най-важното е не как да се оправят в инцидента, а как да се предпазят от него", сподели Недялкова. По думите й, лавинните уреди, сонда и лопата, с които да се борави правилно, са задължителни в раниците на скиори, сноубордисти или зимни обувки и снегоходки.

"И в планината, и в града, най-важно е да бъдем добри хора. Да осъзнаваме, че природата е огромна сила и да бъдем смирени, освен да бъдем информирани и подготвени. Нито един връх няма как да бъде изкачен на всяка цена. Ако в единия ден не се е получило, няма лошо да се върнем и при подходящите условия да направим крачка към върха. Същото важи не само за планината, а и изобщо за живота", каза още Недялкова.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Виктория Недялкова – обучен доброволец от отряд “Самоков” на ПСС, инструктор по лавинна безопасност към Българска Асоциация по Ски Свободен и Екстремен Стил (БАССЕС) и един от създателите на инициативата “Към върха”, разположено в звуковия файл: