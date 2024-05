“Това, което мога да съдя по младите хора е, че сме активни, всичките ми връстници ще гласуват на 9-ти” Това каза в ефира на bTV Radio Виктория Танева - зрелостник от 9-та френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ в София и член на Клуба на младшите посланици на Европейския парламент. “Всеки един от нас има точно толкова важна роля, колко и онези, които са на по-горните етажи и ни се струват много далеч. Гласуването трябва да се приемат като отговорност. Осъзнаването, че всеки един от нас може да направи тази промяна и да живее в света, в който сам би искал да съгради”, допълни тя.

