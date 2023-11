От 5 ноември започна поетапното подаване на топлинна енергия в столицата. „Към момента са топлозахранени около 40% от клиентите ни“, заяви в ефира на bTV Radio Вирджиния Йовчева, директор „Клиентска удовлетвореност и дялово разпределение“ в „Топлофикация София” ЕАД. „Очаква се до края на утрешния ден (бел.ред. 7 ноември) топлоподаване да имат всички останали“, допълни тя.

Цената на парното и топлата вода не се променя. Тя се определя от КЕВР и ще бъде в размер на 137,93 лв./MWh (мегаватчас) за новия отоплителен сезон. Това означава увеличение от 0,05% в разходите за парно и топла вода.

Йовчева очерта някои пропуски, които потребителите трябва да избягват. „Най-честите грешки са това, че не са приключени ремонтните дейности към началото на отоплителния сезон, както и това, че инсталациите не са запълнени. На ниво индивидуално потребление най-често забравяме да отворим вентилите на нашите радиатори докрай“, посочи тя. „Ефективното управление на потреблението влияе положително и на нашия бюджет“, допълни още Йовчева.

По думите й, „добре е да се проверяват дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите. (…) Добре е също така да се ограничи достъпът на външни лица до абонатните станции“, допълни директорът на „Клиентска удовлетвореност и дялово разпределение“. Тя подчерта: „Не трябва да затваряме вентилите докрай при дълго отсъствие от дома или от офиса. (…) Най-добре е в студените дни да проветряваме рязко.“

Относно смяната на измервателни уреди с изтекъл експлоатационен срок, Йовчева представи две нови възможности за действие - уреди под наем без първоначална инвестиция, която позволява на клиентите да имат реален ежемесечен отчет на цялото потребление, както и закупуване на уреди на разсрочено плащане без оскъпяване.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Вирджиния Йовчева, разположено в звуковия файл:

„Топлофикация София” ЕАД разполага с ресурс да реагира своевременно при аварийни ситуации“, увери Йовчева. „На нашия сайт toplo.bg клиентите ни могат да получат информация в реално време, както и на тел. 0700 111 11 или имейл адрес [email protected].“, добави тя