bTV Radio празнува 12 години в българския радиоефир с истории, които си заслужава да бъдат чути. Тази година честваме празника заедно с платформата за документални филми Oddly, създали поредица от късометражни филми, посветени на герои, чиито истории движат света. Как чрез изкуство може да се изследва човешката преходност и уязвимост, чуйте от визуалния артист Йохана Траянова в интервю пред водещата Лили Ангелова.

Your browser does not support the audio element.