Гост на рубриката на bTV Radio „Господари на добрия вкус“ бе шеф Николай Пенев – човек с 17-годишен опит в кухнята, започнал кулинарния си път от една малка пицария в Пловдив. Първоначално печал само пици, но любопитството му към процесите зад кулисите го отвело в същинската кухня. „Всичко ми е интересно – каквото и да правя, искам да го разбера в детайл“, споделя той.

В детските си години обаче първите му „рецепти“ били доста нестандартни – от речни миди, печени на тенекия, до жабешко месо и дори костенурки, приготвяни от баща му. „В интерес на истината майка ми не е добра готвачка, по-скоро баща ми беше добър готвач, обичаше да готви доста неща, особено влечуги,” казва с усмивка шеф Пенев. Истинските му вкусова памет обаче се връща към аромата на бабините мекици и пълнените чушки с кайма и ориз.

Днес, след 17 години опит, Пенев е утвърден професионалист, за когото всяко ястие е комбинация от страст, познание и уважение към продукта.

Какво е първото ястие, което е сготвил като дете, и защо е било върху тенекия край реката?

Какъв е „златният“ принцип за перфектен миш-маш според старите майстори?

Възможно ли е ресторант с над 100 места да работи с нулев отпадък?

Как се ръководи екип в кухня без викове и хвърляне на тенджери?

Отговорите на тези въпроси ще откриете в интервюто на шеф Николай Немигенчев с шеф Илиян Николай Пенев.

Шеф Пенев сподели и една бърза рецепта за млади родители:

Класически миш-маш

Съставки: лук, чушки, домати, яйца, сирене, магданоз.

Лукът се нарязва на полумесеци и се карамелизира на слаб котлон. Добавят се печени и обелени (или сотирани) чушки, след което – свежи домати. Когато доматите омекнат, се слагат яйцата, без да се бъркат активно – оставят се белтъците да образуват едри парчета. Разбърква се леко, прибавя се натрошено сирене и пресен магданоз. Поднася се с препечена филия – за усмивки на цялото семейство… и на кучето.