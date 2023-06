"През 2022г. започна възраждането на поп-музиката. По време на пандемията имаше застой, но започнаха да се случват нови неща на българска сцена". Това заяви в ефира на bTV Radio Влади Ампов-Графа. Той представи новата си песен "Алиби", която изпълнява в дует с Надежда Александрова-Nicka, като парчето е включено в последния му звукозаписен проект "Вековна гора". "Nicka участва в сезона на "Гласът на България" по bTV, в който бях жури. Тя пее страхотно и свири на пиано, композира, занимава се с бийтове. Това ме впечатли, както и супер характерния й начин на пеене", коментира обичаният български музикант и продуцент. "660 хиляди сингъла се появяват всеки ден по света", отбеляза той

Графа избра нестандартен начин, за да обяви първия си концерт на Национален стадион „Васил Левски“. Влади Ампов се появи на сцена пред билборда на централния вход на най-голямото ни спортно съоръжение и зашемети отбрана група верни фенове с новината за предстоящия концерт.

„Мечтите се сбъдват! Очаквам ви на 30 септември на Национален стадион „Васил Левски“ – с този кратък анонс Графа сподели събитието в социалните мрежи. Влади Ампов от десетилетия създава емблематични хитове – песни, които слушаме когато обичаме, когато мечтаем, когато се забавляваме, когато споделяме. Най-продуктивният ни певец и композитор не спира да изпраща послания чрез музиката и примера си. Само преди две седмици той представи “Вековна гора”, колаборацията с Мистерията на българските гласове, като заяви, че България е неговия дом, свят, сила и място, което сбъдва мечти.

Билетите за най-мащабното събитие в кариерата на българския топ изпълнител, което ще се състои на 30 септември, вече са в продажба в системата на Ивентим.