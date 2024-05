„Burnout е все по-често срещано състояние, хората работят на няколко места, натоварено им е, имат и семейства, опитват се да са номер 1 и в един момент се получава така, че започваш да изпушваш. Затова аз исках да възпея този проблем с усмивка. Както ние си казваме – това е една лъчезарна песен за този проблем – burnout-а.“ Това каза Владимир Ампов – Графа пред bTV Radio за новата си песен „Burnout“.

Певецът споделя, че той самият също е имал моменти на прегаряне: „Със сигурност съм имал такива моменти, даже имаше един период, в който определено го усетих, освен емоционално и физически, започна да ми изтръпва част от лицето, от прекалено преработване, тревожност, и тогава промених нещо в работата си. Например това състояние ме научи да приоритизирам и да делегирам повече права на другите, да имам повече доверие в работния процес. Защото бях свикнал до преди това да си направя всичко сам, всичко да минава през мен, но започнах да си налагам да мога да се доверявам повече на другите. Беше бавен процес, труден за мен, но мисля, че успях до голяма степен да се превъзпитам самия себе си и това ми помогна както в личния живот, така и в професионалния. Тъй като аз съм работохолик откакто се помня, затова и така пея в песента. Постоянно работя нещо. Дори когато нямам работа, пак имам работа. Така съм възпитан и така живея, много динамично и бързо и това е причината темата за burnout-а и въобще за стреса да я засегна за първи път в песен. Щеше да стане много плоско просто ако пеем за този проблем, хубаво е човек да дава някакви решения. Всъщност решенията са в Квартала и в малките неща, и това приятелство и задружност, което аз видях в един квартал в центъра на София, където живея от скоро, но това пък ме вдъхнови и ме кара да се чувствам щастлив. Това разхождане по улиците, виждане непрекъснато на приятели и познати, хора, с които мога да изпия чаша кафе и да си кажем както несериозни, така и сериозни неща, но общо взето има един обмен на енергия и на идеи, определено зарежда.“

Във видеото на песента участват хора, които имат свой бизнес в Квартала.

„Те много изкефиха, защото аз ги виждам с какъв кеф работят, това са малки бизнеси, като казвам малки не искам да ги омаловажавам, това са предимно млади хора, които са стартирали готини бизнеси, предлагат страхотни услуги и много вкусни неща, които има в този квартал, за който пея в стара София. Също така има и занаяти, които са от преди десетилетия по тези улички – обущари, кожухари, шивачи, очилари. Нямаше как да включа всички занаяти и бизнеси, щеше да стане много дълга песен. Тъй като тази махала определено има дух и история, мисля си, че във всеки един град има такива квартали. Това съм го виждал и по света, в различни държави в Европа особено съм го усещал, в Париж някои улици, съм усещал тази задружност между бизнесите, сега бях в Неапол, и там съм го усетил, малките магазинчета, ресторантчета, започва много рано градът да се събужда и виждаш как тези хора се поздравяват, подкрепят и поддържат и това е една мини общност, която е страхотна и се радвам, че го виждам и в България.“, разказа Графа.

Основна роля във видеото има и отборът по ръгби „Балкански котки“ от Берковица.

„Метафората на живота е в ръгбито, в този отбор, като разбира се, аз изказвам своите уважения към спорта и към отбора, много им благодаря, че се включиха в това видео, защото се справиха прекрасно, всеки един от тях като актьори. Идеята е на Свилен Славов и на Йордан Жечев, който е съавтор с мен на текста, и участва и във видеото, и в песента като глас. Ръгбито символизира живота в клипа. Този сарказъм още в самото начало – Графа, имаш ли балада, веднага те вкарва в една ситуация. Има много театър в самата песен в добрия смисъл на думата, и история, и както е автобиографична, всеки един човек може да се припознае в нея.“, казва Графа.

Цялото интервю с Влади Ампов-Графа пред водещата можете да чуете на звуковия файл.

Видеото можете да гледате тук: