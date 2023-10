„Тази песен ми е много любима, първоначалното работно заглавие на албума беше „Вселена“, след това обаче се роди „Вековна гора“ и малко промених концепцията. „Вселена“ е много специална песен за мен, музиката и аранжиментът са мои, текста заедно с Ендо го завършихме, и реално той по някакъв начин описва любовта, така и почва куплетът, залата е вече пуста, свързан е с моята професия, че пътувам доста и бързам да се прибирам вкъщи и така ми хрумна, че ще е много хубаво, ако изненадам Мария, тя наистина не знаеше. Беше голямо предизвикателство, защото на стадиона имаше над 20 000 човека, и трябваше да я локализираме самата Мария къде да бъде, но така да я поставим, че да не се усети, че нещо се подготвя, много хора се включиха в тази част на изненадата, дъщеря ни, която също помогна за това да бъде някъде близо до загражденията и се получи много перфектно в тайминга, защото имахме една песен време това да се случи и тя за 30 секунди да стигне до сцената, перфектна организация на изненадата и тя се почувства много специално, то се вижда като реакция и това е заснето. Преди да дойда в студиото си говорих с един приятел и той каза – дори само за това, което се случи и този жест, който стана с Мария, си заслужаваше всичко, свързано с концерта.“ Това каза Влади Ампов-Графа в интервю за bTV Radio. Песента е част от новия му албум „Вековна гора“, и вдъхновение за нея е неговата съпруга Мария. Изненадващо за Мария, тя беше поканена да се качи на сцената на стадион „Васил Левски“ по време на изпълнението на песента, а видеото към нея е с кадри от концерта.

„Още съм под влияние на това прекрасно нещо, което се случи, и съм щастлив, че заснехме този концерт, той ще бъде излъчен по bTV, но сега издадохме малко от него и миксирахме много хубави кадри от него, както бекстейдж, дело на Вито Бонев и Свилен Славов – режисьорите, и благодарение на това аз си припомних какво беше, защото емоцията явно е била много силна и ми мина много бързо концертът, на един дъх, даже някои моменти не си ги спомнях съвсем точно какво се е случило, но се радвам, че е запечатано и филмирано, така че ще си остане. Много съм щастлив, че аз и всички, които работихме по този проект, успяхме да го доведем до край, каза още певецът.“, каза още Графа.

Цялото интервю за bTV Radio можете да чуете на звуковия файл.

Видеото можете да гледате тук: