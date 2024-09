“Един път на един милион“ е новата песен на Владимир Ампов-Графа. Музиката и аранжиментът са негови, а автор на текста е Руши.

“20 години минаха, откакто направихме заедно като творчески тандем "Хотел **“ и след това “BGTV”, това са две емблематични песни на Руши, които аз имах честта да напиша като музика и аранжимент, в случая отново сме в такава комбинация като пропорция- текст и музика, но изпълнителят съм аз, и ми беше много любопитно и приятно да изляза от себе си и да изпея песен на някой друг автор, защото това ме провокира да го изпълня по друг начин като пеене. Самата мелодия звучи много красиво, облечена в неговите думи. Руши е много талантлив артист и автор, и се радвам, че сме приятели вече толкова много години. Мисля, че се получи нещо хубаво. Един път на един милион, да, наистина хубава песен и си я харесваме и двамата, виждам, че и феновете реагират положително, така че това е повече от страхотно.”, разказа Графа пред bTV Radio.

Парчето има електро-синт поп звучене и е напълно в тренда за връщане към 80-те.

„Дори и в музиката това връщане не е самоцелно- просто да е ретро, но това е полъх, който се усеща в много нови песни и световни най-вече, синт поп културата от 80-те години. Това е било много силно време, родили са се изключително групи, артисти, стилове, Депеш мод изгряват тогава, това е емблематично време. Явно тази мелодика, лека носталгия, синтезаторното звучене на музиката от онова време, явно хората имат нужна от него в момента. Тази песен е готова от лятото, имам още няколко парчета, които записвам в момента и ги завършвам, те всички са в такава електро-синт поп стилистика, тя е много интересна за правене на живо, защото веднага може да се обърне и да стане доста по-рокендрол.“, казва Графа.

Видеото е снимано на ледена пързалка.

„Имахме леки приключения, свързани с моята необузданост. Снимайки на ледена пързалка, не прецених, че трябва да съм малко по-внимателен и се подхлъзнах при един от дублите, паднах по гръб и доста си натъртих гърба, даже още ме боли, макар че минаха повече от 20 и няколко дни от снимките, но това са рисковете на нашата професия. Както се казва – изкуството изисква жертви. Режисьорът Свилен Славов явно искаше да направи контрапункт на усещането - един път на един милион е толкова горещо, и той предпочете да снимаме на ледена пързалка, то дори излиза пара от устата ми, докато пея. Не беше топло. И този контрапункт всъщност за мен работи добре, защото песента има лек носталгичен вайб и леко есенно зимно настроение, не я пуснах лятото, за да не се възприеме като летен хит, това не е летен хит.“, разказа още музикантът.

Цялото интервю с Графа пред водещата Надежда Василева за песента, новите парчета по които работи, и участието му в журито на „Гласът на България“, можете да чуете на звуковия файл.