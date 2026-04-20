„Баща ми винаги е присъствал на моите концерти. Даваше ми ценни съвети и беше градивно критичен. По този начин ни е научил да чуваме критиката. Сега, по негова препоръка, на важните генерални репетиции пестя гласа, за да го запазя за концерт“, призна в откровено интервю за bTV Radio Владимир Ампов-Графа.

Снимка: Monte Music

„На последния ми концерт в Арена 8888 нещо се отключи в мен, когато го видях в публиката. Това беше специален момент. Скоро си мислих, че при следващите концерти родителите ми физически няма да са в залата“, каза той.

Наскоро поп певецът и продуцент публикува изданието "Графа Live". „Тази книга е за историите около всеки един концерт, но зад кадър- за трудностите, съмненията, страховете. В нея описвам различни състояния и случки и е любопитна за хората. Описвам и философията на един концерт т.е кога той е добър. Подредбата е много важна“, посочи Графа.

„Синергия“ е заглавието на последния ми албум. Когато тя се получи тази взаимност между изпълнител и публиката, тогава става синергия", добави той.

Снимка: bTV

През лятото Влади Ампов-Графа ще направи поредица от концерти:

23 юли - Крепост „Туида“- Сливен

24 юли - Летен театър- Бургас

25 юли - Летен театър - Варна

8 август - Античен театър -Пловдив

"Няма да имам голям концерт в София през тази година", категоричен е той.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Владимир Ампов-Графа:

По-долу ще откриете видеоклипа на най-новата му песен "Картина":