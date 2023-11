В Деня на народните будители, в рубриката „Българи с посока“ за хората, успели да реализират идеите си, ви разказахме за възрожденеца Васил Априлов, който е основател и главен дарител на първото светско взаимно училище в България – Априловската гимназия в Габрово.

„Ние като наследници на Априлов, тъй като аз самата съм възпитаник на Априловото училище, и преподавател почти през целия си преподавателски път, ние продължаваме не само в дните на празници да се сещаме за делото му, а всеки ден, в който минаваме покрай паметника, мисълта, че сме наследници и продължаваме делото не ни оставя, защото както скромно е казал той, образоваността и богатството са две пособия, които могат с щедра ръка да хранят народността, да премахнат нечувствителността към образованието у народа, който остава в тъмнина и нищета. И още, казва той в своята знаменита „Денница на новобългарското образование“ – „Желанието ми не е да показвам своята ученост, аз не жадувам своята слава, желанието ми и моята цел се състоят в това да бъда полезен на моите съотечественици. Да направя добро, да ги поощря към пътя на образованието. Всъщност това е и нашата мисия – да правим добро и да поощряваме нашите ученици към пътя на образованието. През не леката 2021-ва година, която беше пандемична за всички, ние отбелязахме една много значима годишнина – 180 години от издаването на Априловата „Денница“, с един сборник с ученическо творчество и не само – на завършили наши ученици, които вече са преподаватели, журналисти, поети, доценти, и по този начин свързахме във времето Априловото послание и това бъдеще, което залагаме в учениците – да бъдат можещи, търсещи чрез словото, чрез текстовете, които създават, неуморно да продължаваме да се трудим в полето на образованието, така че всичките ни инициативи в часовете и извън часовете са свързани с наследството, което имаме. Затова аз често казвам на моите ученици, че ние не просто градим история, трябва да помнят, че те са самата история и са част от самата история. Затова от 2011-та година по идея на наш ученик, в гимназията традиционно се провежда игра, наречена от него „Шифърът на Априлов“, в която учениците в различни отбори търсят завета на Априлов, чрез различни интелектуални задачи достигат до него и това се провежда в деня на традиционния празник. И още много необикновени неща създаваме, защото като първи, които сме поставили много първи неща в образованието, се опитваме без да се титулуваме иновационно училище, да бъдем водещи в тази посока и да завещаваме на нашите ученици, че не е важно това, което ще научат и запомнят, а това, което като умения ще изградят за себе си и по този начин наистина ще бъдат едни успешни млади хора.“ Това разказа в ефира на bTV Radio преподавателката по български език и литература Владилена Катевска.

