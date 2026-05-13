На 15 май от 19.00 часа - в рамките на пролетното издание на XXIII Салон на изкуствата, Държавна опера-Стара Загора ще представи на сцената на зала 1 на Националния дворец на културата в София своя впечатляващ спектакъл на балета „Лебедово езеро“ от П. И. Чайковски. В ролите на Одета/Одилия и принц Зигфрид софиянци и гостите на столицата ще имат възможността да видят за първи път в България звездите на Нидерландския национален балет – Анна Циганкова и Гиорги Поцхишвили. В спектакъла участват солистите, кордебалетът и оркестърът на Държавна опера-Стара Загора. На диригентския пулт ще застане маестро Владимир Бошнаков.

„Лебедово езеро“ е първото голямо класическо балетно заглавие, което художественият ръководител на новосформираната преди 10 години многонационална балетна трупа - примабалерината Силвия Томова постави през творческия сезон 2016/2017 година на сцената на Старозагорската опера. За най-стария извънстоличен оперен театър, който влиза със самочувствие в своя втори век, световният образец на класическия балет за първи път тогава оживя на старозагорска сцена, присъства неизменно в богатия балетен афиш на театъра и събира овациите на запалените почитатели на танца от всички възрасти.

„Лебедово езеро“ е заглавието, което донесе и заслужено високо международно признание на талантливата многонационална балетна трупа на Старозагорската опера, която през последните няколко години триумфира и на различни престижни сцени в Германия и Нидерландия.

Постановката на Силвия Томова в нейна редакция е изградена върху класическата версия на Лев Иванов и Мариус Петипа – хореографията, която превръща балета в световен символ още след историческото възраждане през 1895 г. в Мариинския театър. Художник на декора и костюмите е Денис Иванов, чието сценографско решение съчетава класическа естетика с внушителен мащаб, достоен за сцена като тази на зала 1 на НДК.

На 15 май, от 19.00 часа в зала 1 на НДК балетният спектакъл на Старозагорската опера „Лебедово езеро" от П. И. Чайковски ще предложи среща със световната класика, но и специално, неочаквано присъствие – редом до световно признатите балетни звезди Анна Циганкова и Гиорги Поцхишвили, в ролята на Кралицата ще блесне обичаната българска поп изпълнителка Михаела Филева.

И още нещо – тя ще посрещне своя рожден ден на сцената, в този празничен спектакъл, който ще сподели с публиката.

Почитателите на Михаела Филева я познават не само от препълнените концертни зали и открити сцени, но и от нейните впечатляващи превъплъщения в продукциите на Държавна опера-Стара Загора – като Есмералда в мюзикъла "Есмералда – Парижката Света Богородица" и в ролята на Жулиета в "Ромео и Жулиета". Красива, талантлива и с възхитителна движенческа култура, тя органично се вписва в партньорството с балетните артисти.

Именно това стои в основата на поканата ѝ да бъде част от света на „Лебедово езеро“ – предизвикателство, което тя приема с вдъхновение и отдаденост.

Както споделя примабалерината Силвия Томова, артистичен директор на талантливата многонационална балетна трупа на Държавна опера-Стара Загора: „Аз не се съмнявах, че Михаела ще се справи блестящо, защото вече имам преки впечатления от съвместната ни работа в "Есмералда – Парижката Света Богородица”.

И допълва:

„Включването на популярни изпълнители в балетни спектакли е световна практика. В нашия спектакъл до световно признатите балетни звезди Анна Циганкова и Гиорги Поцхишвили, застава и наша голяма звезда – българска. Изкуствата са се родили заедно, след това са се разделили – а ние обичаме да ги свързваме.“

Така на 15 май класиката ще срещне съвременния артистичен дух, а сцената ще се превърне в място, където различните изкуства се докосват – в едно общо преживяване, посветено на красотата.