“За съжаление, поради една или друга причини, в България съдебните процеси се точат с години. В нашата асоциация имаме включително и присъди за изплащане на обезщетения за бавно правосъдие, имаме случаи по 5,6,7,8 години се бавят дела. Ако трябва да навлезем в детайли, една от причините е, че автотехническите експертизи са изключително бавни, което се дължи на липсата на автоексперти или на тяхната неравномерна натовареност. Затова сега има идеи това да се промени чрез определени мерки, които Прокуратурата и Министерството на правосъдието да вземат, по-бързо да се случват тези експертизи, които много бавят делата.” Това коментира пред bTV Radio Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Днес за пореден ден близки на загинали на пътя протестираха с искане за справедливи наказания и бърз съдебен процес за водачи, причинили смърт при катастрофи.

“Както знаем от теорията на правото, наказанието има няколко функции, едната от тях е да бъде предупреждение към всички останали в обществото какво може да се случи, когато нарушиш правилата. За съжаление този принцип не винаги действа в нашето правосъдие, защото ние виждаме случаи, когато хора, които са убили човек, с употреба на алкохол, напускат ареста преждевременно, хора, които правят тежки катастрофи не им се отнемат книжките, защото в момента законът позволява и прокуратурата не прави достатъчно да отнеме тези книжки и те продължават да шофират, след като са направили тежко убийство или има пострадали хора при катастрофа, и разбира се, изключително важният въпрос за бързината на правосъдието. Правосъдието има смисъл, когато се въздаде в кратки срокове, и покаже на останалите членове на нашето общество, че всички ние сме сключили обществения договор и така сме дали властта на тези, които вземат решенията, че те – когато ние имаме нужда от справедливост, бързо, ефективно и безпристрастно да налагат тези наказания на тези, които са се провинили. “, каза още Владимир Тодоров.

Цялото интервю пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.