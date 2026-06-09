Основната роля на Профон е да събира и разпределя възнагражденията на музикалните продуценти и изпълнители за използването на музика в България. Това обясни в ефира на bTV Radio изпълнителният директор на Профон Владимир Владимиров.

„Основната роля на Профон е да събира приходите на музикалните продуценти и на изпълнителите от ползването на музика в България. Това се осъществява чрез предоставяне на лицензи на телевизии, радиа, кабелни оператори и търговски обекти, които използват музика в своята дейност. След това събраните средства се разпределят към съответните продуценти и изпълнители“, обясни Владимиров.

Той подчерта, че често се говори за авторски права, но по-малко внимание се обръща на сродните права, които също са важна част от защитата на творците.

„Авторските права защитават композиторите и текстописците, докато сродните права са свързани с правата на музикалните продуценти и изпълнителите. На практика това са двете половини на един и същ лиценз за използване на музика“, посочи той.

По думите му всеки търговски обект, който използва музика – независимо дали става въпрос за ресторант, хотел, магазин, фитнес или друг бизнес – трябва да заплаща за това използване.

„Музиката е част от бизнес модела на много търговски обекти. Тя създава атмосфера, подобрява потребителското изживяване и повишава интереса на клиентите. Но както всеки друг ресурс, който се използва в бизнеса, и музиката има своя цена. Тя не е безплатна и чрез лицензионните такси реално се заплаща трудът на хората, които я създават“, каза Владимиров.

Той обясни и как средствата достигат до изпълнителите и продуцентите, чиито произведения звучат в различни обекти.

„В договорите ни с търговските обекти е записано, че те трябва да предоставят информация за използваната музика. В някои случаи получаваме готови плейлисти и тогава разпределението на средствата е лесно и прецизно. Когато информацията не е достатъчна, използваме данни за най-излъчваната музика в българските радиа и на тази база се извършва разпределението“, обясни изпълнителният директор на Профон.

По думите му организацията работи и за улесняване на процеса по отчитане на използваната музика чрез по-опростени механизми за обратна връзка от бизнеса.

„Опитваме се да направим процедурата по-лесна чрез анкети и други инструменти, които ни помагат да се ориентираме каква музика се използва най-често. Целта е средствата да достигат максимално справедливо до продуцентите и изпълнителите, чиито произведения реално звучат пред публика“, допълни Владимир Владимиров.