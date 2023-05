В понеделник (29 май) точно в 21:00 ч. стартира новият сериал на bTV „София вкъщи“. Зрителите ще се запознаят със София Панова, която загърбва уредения си живот във Виена, за да се срещне с баща си – Огнян Михайлов, за чието съществуване е разбрала наскоро. Младата надежда на българския театър Владинелла Кацарска влиза за първи път в главна роля в сериал.

„Участието ми в „София вкъщи“ е като скачане с парашут, защото адреналина те държи много по-дълго", заяви очарователната актриса. Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Владинелла Кацарска:

Your browser does not support the audio element.

Разкъсвана от съмнения и противоречия, героинята на Владинелла все пак събира кураж да му се обади, за да разбере, че номерът, който има, е закрит. Чувствайки се отхвърлена, тя решава да се върне във Виена, но на летище София я очаква голяма изненада – толкова, голяма, че ще преобърне живота й на 360 градуса. Младите и напористи нови собственици и управители на Агенцията за недвижими имоти „EST Properties“ - Даниел Бонев (Иван Тодоров) и Никола Алексиев (Никола Парашкевов), ще я пресрещнат, за да ѝ съобщят, че баща ѝ е починал.

Дали ще се опитат да я държат настрана от семейния бизнес, част от който София наследява и какви са реалните им ходове, за да запазят позициите си, зрителите ще разберат в понеделник и вторник вечер от 21:00 ч. по bTV.

Докато се лута в създалата се сложна ситуация, младата София ще се сблъска и с още една личност - най-взискателния мениджър в агенцията – Камелия (Илияна Лазарова). Между двете ще избухне тиха война, а за капак момичето ще попадне в кошмарна ситуация, в която ще я забърка лично лорд Евгени Минчев, който влиза в ролята на дързък продавач. Още в първите минути на родния сериал зрителите ще разпознаят и ангелогласната Деси Слава, която ще запее „Лале ли си, Зюмбюл ли си“, докато оглежда и избира супер луксозен бляскав имот.