„Смятаме, че човекът и машината могат да бъдат съавтори. И тук сме засегнали много теми, свързани с изкуствения интелект, имаме и няколко инсталации, задвижени от AI. Тук въпросът е не какво може машината, а дали то е човешко и емоционално, смятаме, че както повечето артисти около нас, изкуственият интелект трябва да се приема като инструмент и да помага на хората, на обществото, да разбират повече себе си. И ако ние го възприемем като инструмент и спрем егоистично да мислим, че само ние можем да създаваме или дадем малко път на машината, отново казвам – с голяма доза внимание и съзнателност, и използването му като инструмент, човек може да достигне до нови философски височини и разбирания. Тук във Videnie ще се опитаме да покажем възможностите и колаборацията с изкуствен интелект по един по-смислен начин, надявам се.“ Това каза в интервю за bTV Radio Владислав Илиев, дигитален артист и съосновател на новото пространство за имерсивно изкуство Videnie, което отвори врати в София.

“Във Videnie използваме думата имерсивно, в смисъл, че това е утвърден международен термин, който включва различни технологии и преживявания. Еквивалентът на български е потапящо, но може би в друг контекст и тук във Videnie се опитваме да съчетаваме тези технологии но иновативен и интересен начин, като смисълът на пространството е да работи повече със сетивата, с емоцията, с теми, които ни заобикалят, а не се ефектни изображения или просто да използваме технологията като ефект. Така че ние тук очакваме публиката и зрителите, хората, които имат интерес към подобни изкуства, да преживеят като едни активни участници в самите преживявания, а не като наблюдатели.”, посочи Владислав Илиев.

Целия разговор за първото по рода си арт пространство в София за дигитални изкуства, нови медии и експериментални форми на изразяване, можете да чуете на следващия звуков файл.

Снимки: Владислав Илиев