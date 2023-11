Известието от новата предупредителна система, което беше разпратено от BG-ALERT в сряда вечерта, смути българското население. От компанията разработчик на системата разкриха, че причината за случилото се е техен служител, „сбъркал бутона“.

Експертът по киберсигурност Владислав Венев, който също така е член на Българска асоциация „Корпоративна сигурност“, разказа подробности по темата пред bTV Radio. Според него, предпоставка за грешката е липсата на втора контрола, която да извършва проверки по процеса на разработка и тестване.

Специалистът смята, че ситуацията би могла да бъде избегната чрез информиране на населението за създаването на системата, както и предварително съобщаване на предстоящото тестване.

Венев отрича наличието на рискове, тъй като технологията си служи с телефонните клетки в дадения район, а не с телефонните номера на хората. „Разпространяване на всякакви съобщения е възможно, но контролът протича на много нива“, допълва експертът.

За актуалните заплахи, които дебнат в интернет, Венев разкрива, че опасности крие онлайн пазаруването, както и плащането на фактури, получени по имейл..

На 22 ноември ще тестват повторно новата предупредителна система.

Снимка: bTV Radio

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Владислав Венев в звуковия файл: