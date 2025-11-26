Предстои Срещата на върха за почтеност в Югоизточна Европа (SEEIS) 2025 - водещата конференция в региона, която събира лидери на мисълта, практици и експерти от България, Хърватия, Унгария, Сърбия и други страни. Това знаково събитие, което ще се проведе на 27 ноември в Софийския университет „Климент Охридски“ в България, отбелязва първата среща на върха с участието на множество държави, посветена на справянето с корупцията, измамите и финансовите престъпления в Югоизточна Европа.

SEEIS 2025 има за цел да задълбочи разбирането ни за въздействието на корупцията върху обществото, бизнеса и националната сигурност, като същевременно насърчава регионалното сътрудничество и иновативните решения за борба с това сложно предизвикателство. С изтъкнати лектори от академичните среди, правителството, гражданското общество и частния сектор, срещата на върха предлага уникална платформа за споделяне на знания, обмен на най-добри практики и изграждане на мрежи, които преодоляват националните граници. Прочетете повече ТУК

За какво да внимаваме в социалните мрежи по време на Черния петък? Какви киберпредизвикателства ни очакват при преминаването към еврото? За какви онлайн злоупотреби с коледни дарения и викторини да бъдем бдителни по празниците?

